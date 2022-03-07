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7 марта, 08:44

ВС России уничтожили ещё три украинских истребителя Су-27 и один штурмовик Су-25

Кроме того, выведено из строя восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2.

<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" 6 марта уничтожили три истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один штурмовик Су-25 в районе Гостомеля и два вертолёта Ми-24 в районе Макарова. Об этом сообщил во время ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолёта Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2", — уточнил он.

Минобороны РФ показало кадры перехвата воздушных целей и уничтожения дронов ВСУ с Су-35

Минобороны РФ показало кадры перехвата воздушных целей и уничтожения дронов ВСУ с Су-35

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате специальной "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины была уничтожена практически вся боеспособная авиация киевского режима.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

Андрей Бражников

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