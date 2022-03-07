ВС России уничтожили ещё три украинских истребителя Су-27 и один штурмовик Су-25

Кроме того, выведено из строя восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2.

Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" 6 марта уничтожили три истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один штурмовик Су-25 в районе Гостомеля и два вертолёта Ми-24 в районе Макарова. Об этом сообщил во время ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолёта Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2", — уточнил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате специальной "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины была уничтожена практически вся боеспособная авиация киевского режима.