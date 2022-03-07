Забирай свои ракеты и забудь мой космодром: Кто больше потеряет из-за санкций против России по космическим программам Президент США Джо Байден грозит перекрыть кислород российской аэрокосмической промышленности, "Роскосмос" в ответ напоминает о катастрофических последствиях ухода России с МКС. 6 марта, 21:40 Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Чтобы хотя бы совершить попытку посмотреть на всё это с высоты полёта МКС, вероятно, правильнее всего перечислять события в хронологическом порядке. И исходя из всего, что прошло по этой теме в новостях, выходит, что первым разговор о космосе после начала "Операции Z" завёл президент США Джо Байден. 24 февраля 2022 года американский лидер пообещал "зажать" России доступ к финансам и технологиям для стратегических отраслей экономики страны.

— По нашим оценкам, это более чем наполовину сократит импорт технологий в Россию, это ударит по их способности продолжать модернизировать их вооружённые силы, это уничтожит их аэрокосмическую промышленность, включая космическую программу, — заявил глава Белого дома.

На это немедленно, в тот же день, отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он, не стесняясь, назвал действия США "санкциями Альцгеймера". В числе прочего он обвинил зарубежных партнёров в том, что они вводят санкции на российские ракеты-носители и планируют с 2023 года полностью уничтожить конкуренцию на космическом рынке, а также что они ограничивают обмены между центрами подготовки космонавтов и астронавтов.

Далее Рогозин высказал предположение, что американская сторона намерена самостоятельно управлять МКС. Он заверил, что это невозможно чисто технически, потому что манёвры уклонения от космического мусора станция может делать исключительно с помощью двигателей российских космических грузовиков "Прогресс МС".

— Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Ещё есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы? — написал глава "Роскосмоса" в своём телеграм-канале.

В то же время стоит отметить, что пока с американской стороны угроз по поводу сотрудничества на МКС не прозвучало. Экс-глава Национального космического совета США, а ныне директор института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс выразил мнение, что события на земле вряд ли навредят отношениям России и США в космосе.

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин у ракеты-носителя "Союз-2.1б". Казахстан. Байконур. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

— Они не могут работать без нас, мы не можем работать без них, так что это действительно международное партнёрство. Можно представить себе разрыв с Россией, который поставит под угрозу космическую станцию, но это будет на уровне разрыва дипломатических отношений, — сказал он.

26 февраля 2022 года в ответ на санкции Евросоюза "Роскосмос" объявляет о прекращении сотрудничества с Европой по запускам ракет "Союз-2" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Российское космическое агентство приняло решение отозвать из Куру свой технический персонал, включая стартовый расчёт. Этот космодром находится в Южной Америке, Россия с 2011 года запускает оттуда носители "Союз-2", и они стали для европейских партнёров одним из основных средств доставки своих аппаратов в космос.

В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы. pic.twitter.com/w05KACb9nI — РОГОЗИН (@Rogozin) February 26, 2022

Всего за несколько дней до этого заявления — 17 февраля 2022 года — "Роскосмос" предлагал доработать стартовый комплекс Куру, чтобы оттуда можно было запускать и пилотируемые миссии. Российская сторона подчёркивала, что полёты астронавтов на ракетах "Союз-2" с кораблями "Союз МС" обошлись бы европейским налогоплательщикам дешевле, чем запуски на других носителях.

28 февраля 2022 года издание Teslarati предположило, что для компании Arianespace (которая запускает с Куру аппараты) единственный выход из создавшегося положения — использовать вместо "Союза-2" ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

И одновременно с этим Европейское космическое агентство (ЕКА) выступает с заявлением, в котором речь идёт об одном из самых ожидаемых запусков 2022 года — миссии "ЭкзоМарс" с уникальным европейским ровером "Розалинд Франклин". Марсоход оснащён бурильной установкой, которая позволит брать грунт с беспрецедентной глубины около двух метров. Запустить его должны на российской ракете "Протон-М". Кроме того, в рамках миссии планировалось доставить на Марс российскую стационарную исследовательскую платформу.

— Что касается продолжения программы ExoMars, санкции и более широкий контекст делают запуск в 2022 году очень маловероятным, — говорится в опубликованном сообщении ЕКА.

— Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши, — отозвался на это Дмитрий Рогозин.

Обнадёживает то, что в заявлении ЕКА не говорится о том, что "ЭкзоМарс" не будут запускать вместе с Россией ВООБЩЕ — речь идёт только о 2022 годе. И то, что, как мы уже упоминали, США пока не заявляют о прекращении совместной работы на МКС. Меж тем "Роскосмос" 1 марта 2022 года заявил, что продление соглашения по МКС после 2024 года "в текущих условиях вызывает скептицизм".

Наметившийся космический разлад Лайфу прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Что будет с МКС?

— Что касается NASA, там не совсем понятно в связи с МКС. Вроде бы такого решения, которое бы останавливало нашу совместную работу на МКС, нет. И есть признаки того, что она не будет остановлена, потому что непонятно, как остановить. Это же требует каких-то действий, а действия эти в любом случае сокрушительны, на это трудно решиться.

Ситуация с "ЭкзоМарсом": всё плохо

— Это означает, что ещё на два года и два месяца запуск нужно будет отложить, мы же не каждый день можем запускать. Стартовое окно открывается примерно раз в два года. Это не убойно, но крайне неприятно. Сам аппарат сейчас в Турине, там им занимались, и должна была экспедиция туда выехать, чтобы провести окончательные проверки и везти сюда. Этого не будет. Всё консервируется. И как будет происходить расконсервация, и будет ли она через два года, неясно.

— На орбите вокруг Марса сейчас летает спутник "ЭкзоМарс". И посадочный аппарат может работать, только передавая информацию через спутник. Есть вероятность, что к моменту начала миссии этот спутник уже будет не вполне работоспособен. Этот запуск изначально был запланирован на 2016 год. Сейчас предстоит снова ждать два года до запуска, плюс ещё лететь 7 месяцев, то есть мы уже подходим к планировавшимся срокам эксплуатации спутника. Будем надеяться, что, как и всё остальное, он будет работать очень надёжно, но всё равно о ресурсе нужно помнить.

Сотрудник Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева во время подготовки к отправке на космодром Байконур ракеты "Протон-М" в рамках международной программы "ЭкзоМарс". Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

По поводу космодрома Куру

— Здесь, я считаю, ничего такого страшного нет. Здесь главным образом потери какого плана — коммерческого. Это же не бесплатно делалось. За это ЕКА делилось своей коммерческой выгодой. Значительная доля шла "Роскосмосу". И сейчас не совсем ясно, как будут рассчитываться компенсации за ещё не выполненные запуски, но это уже, наверное, ответственность явно не "Роскосмоса". То есть запуски были запланированы, какой-то прибыли уже не будет, и к тому же штрафы появляются.

— Впечатление, что сейчас "о, возьмём другой носитель и запустим" — ошибочно. "Союзы" и "Фрегаты" максимально адаптированы, под каждый запуск нужна адаптация. Это и расходы, и какие-то операции, и времени занимает довольно много. И вообще неизвестно, можно ли адаптировать.

— Falcon 9 можно использовать, он даже мощнее, но его всё равно надо будет адаптировать. То есть хотя бы переходник, который есть между носителем и аппаратом, нужно будет разработать, проверить, испытания провести. У нас впечатление, что Маск всё делает легко и играючи, но это требует дополнительных затрат. Поэтому ситуация с космодромом Куру — это большая беда для зарубежных партнёров, если говорить откровенно.

— Что касается доработки Куру для пилотируемых миссий, то это было бы вполне возможно, и в чём-то этот космодром был бы даже удобнее Восточного. Восточный для пилотируемых пока не годится.

Чем обернётся ухудшение отношений России с другими странами в космосе? Практически ничем, это просто словесная перепалка Проблемами для российского космоса Большими проблемами для зарубежных космических агентств и компаний МКС затопят в 2024 году

Авторы Адель Романенкова