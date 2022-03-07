Бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила три украинских ЗРК "Бук-М1"

Кроме того, по словам генерал-майора Конашенкова, были уничтожены две радиолокационные станции ВСУ.

Российские военные во время спецоперации на Украине бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поразили три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, были поражены две радиолокационные станции Вооружённых сил Украины. Всего за время "Операции Z" армия России уничтожила 2396 объектов украинской военной инфраструктуры. Среди которых 82 пункта управления и узла связи ВСУ, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций.