Бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила три украинских ЗРК "Бук-М1"
Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Кроме того, по словам генерал-майора Конашенкова, были уничтожены две радиолокационные станции ВСУ.
Российские военные во время спецоперации на Украине бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ поразили три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, были поражены две радиолокационные станции Вооружённых сил Украины. Всего за время "Операции Z" армия России уничтожила 2396 объектов украинской военной инфраструктуры. Среди которых 82 пункта управления и узла связи ВСУ, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станций.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.