Финские Valio и Paulig заявили о прекращении работы в России
Оба производителя продуктов подчеркнули, что уход с рынка на территории страны начнётся в срочном порядке.
Финские компании-производители молочной продукции Valio и кофе — Paulig заявили об уходе с российского рынка, сообщается в опубликованных заявлениях организаций.
"Мы решительно осуждаем нападение России на Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России", — заявила исполнительный директор Valio Анникка Хурме. У данной компании есть завод недалеко от Москвы, там работает около 400 человек.
В свою очередь производитель кофе Paulig также сообщил об уходе из России. У компании в РФ есть завод в Тверской области, где работает около 200 сотрудников. В обеих компаниях подчеркнули, что уход с рынка России начнётся в срочном порядке.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.