Финские Valio и Paulig заявили о прекращении работы в России

Финские компании-производители молочной продукции Valio и кофе — Paulig заявили об уходе с российского рынка, сообщается в опубликованных заявлениях организаций.

"Мы решительно осуждаем нападение России на Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России", — заявила исполнительный директор Valio Анникка Хурме. У данной компании есть завод недалеко от Москвы, там работает около 400 человек.

В свою очередь производитель кофе Paulig также сообщил об уходе из России. У компании в РФ есть завод в Тверской области, где работает около 200 сотрудников. В обеих компаниях подчеркнули, что уход с рынка России начнётся в срочном порядке.