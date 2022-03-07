Украина отказалась от предложенных Россией гумкоридоров

Киевский режим возмутил один из маршрутов, который предполагает эвакуацию мирного населения в Белоруссию с последующим вылетом в Москву.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила об отказе Киева от открытия гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России. Она назвала условия Москвы неприемлемыми для украинской стороны.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолётами полететь в РФ", — сказала она на брифинге.