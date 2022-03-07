Украина отказалась от предложенных Россией гумкоридоров
Киевский режим возмутил один из маршрутов, который предполагает эвакуацию мирного населения в Белоруссию с последующим вылетом в Москву.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила об отказе Киева от открытия гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России. Она назвала условия Москвы неприемлемыми для украинской стороны.
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолётами полететь в РФ", — сказала она на брифинге.
Как уже сообщал Лайф, сегодня ВС РФ объявили "режим тишины" с 10:00 для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение Москвой принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об открытии гумкоридоров была доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.
Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / Christophe Gateau