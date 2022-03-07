ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 09:14
4565

Украина отказалась от предложенных Россией гумкоридоров

Киевский режим возмутил один из маршрутов, который предполагает эвакуацию мирного населения в Белоруссию с последующим вылетом в Москву.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила об отказе Киева от открытия гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России. Она назвала условия Москвы неприемлемыми для украинской стороны.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолётами полететь в РФ", — сказала она на брифинге.

Как уже сообщал Лайф, сегодня ВС РФ объявили "режим тишины" с 10:00 для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение Москвой принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об открытии гумкоридоров была доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

BannerImage

ТАСС / Christophe Gateau

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar