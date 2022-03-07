В офисе Зеленского заявили, что убийство Киреева не связано с его работой в делегации

По мнению советника Подоляка, причиной ликвидации украинца стал конфликт, произошедший вне переговорного процесса.

Убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на её канале в YouTube.

"В самой делегации всё ровно, все члены делегации на месте. Денис Борисович Киреев — это был консультант по ряду вопросов, касающихся настроений в РФ. Он не был членом делегации, и, соответственно, перестрелка не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт", — считает Подоляк.

Однако, какой конфликт стал причиной смерти переговорщика, советник не уточнил.