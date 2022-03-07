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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 09:26
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В офисе Зеленского заявили, что убийство Киреева не связано с его работой в делегации

Фото © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Фото © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

По мнению советника Подоляка, причиной ликвидации украинца стал конфликт, произошедший вне переговорного процесса.

Убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на её канале в YouTube.

"В самой делегации всё ровно, все члены делегации на месте. Денис Борисович Киреев — это был консультант по ряду вопросов, касающихся настроений в РФ. Он не был членом делегации, и, соответственно, перестрелка не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт", считает Подоляк.

Однако, какой конфликт стал причиной смерти переговорщика, советник не уточнил.

Что пишут западные и украинские СМИ об убийстве киевского переговорщика с Россией
Что пишут западные и украинские СМИ об убийстве киевского переговорщика с Россией

Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. Он считает, что последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией".

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Александра Васильева
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