Политолог Оленченко пояснил суть грядущих изменений в отношениях России с Европой и США

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал в беседе с Лайфом, какое "новое качество" отношений с Европой и США ждёт Россию, отметив, что, как было раньше, уже никогда не будет.

"Когда мы говорим о новом качестве отношений, то имеем в виду прежде всего ожидания от поведения западных европейских стран и США. До этого в их поведении с нами преобладали зачастую лицемерие, желание оказать на нас давление и желание вести неравноправный диалог, поставить нас в некое подчинённое положение. И теперь европейцам и американцам надо сделать вывод, если у них были иллюзии на этот счёт, то надо срочно от них избавляться", — уверяет политолог.

По словам Владимира Оленченко, упомянутым странам надо понять, что Россия отстаивала свои интересы и будет продолжать это делать всеми средствами. Эксперт предполагает, что это главное новое качество, которое должны усвоить европейские и американские партнёры.