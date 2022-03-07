Политолог Оленченко пояснил суть грядущих изменений в отношениях России с Европой и США
Партнёрам нужно привыкать к тому, что взаимодействие с нашим государством нужно вести теперь честно, добропорядочно и на равноправной основе, уверен специалист.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал в беседе с Лайфом, какое "новое качество" отношений с Европой и США ждёт Россию, отметив, что, как было раньше, уже никогда не будет.
"Когда мы говорим о новом качестве отношений, то имеем в виду прежде всего ожидания от поведения западных европейских стран и США. До этого в их поведении с нами преобладали зачастую лицемерие, желание оказать на нас давление и желание вести неравноправный диалог, поставить нас в некое подчинённое положение. И теперь европейцам и американцам надо сделать вывод, если у них были иллюзии на этот счёт, то надо срочно от них избавляться", — уверяет политолог.
По словам Владимира Оленченко, упомянутым странам надо понять, что Россия отстаивала свои интересы и будет продолжать это делать всеми средствами. Эксперт предполагает, что это главное новое качество, которое должны усвоить европейские и американские партнёры.
"Поэтому им надо задуматься, а не увлекаться эдаким "санкционным угаром". Им надо привыкать к тому, что отношения с нами вести надо честно, добропорядочно и на равноправной основе", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не собирается бросать вызов Москве, отметив, что альянс не ставит под сомнение существование России как мировой державы. Он также добавил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО и таковым не станет.
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