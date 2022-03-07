Грабитель вынес из дома в Ленобласти саблю, часы, ремни и наличные на 2 млн рублей

Камеры видеонаблюдения сняли, как грабитель забрался в частный дом в Ленинградской области. Видео © LIFE

Во Всеволожском районе Ленинградской области грабитель вынес из частного дома часы, ремни, саблю и 7,5 тысячи долларов. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его данным, потерпевший обратился в полицию 5 марта в 20:30, сообщив, что в его доме в СНТ "Куйвози-2" произошло ограбление. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что злоумышленник пробрался в дом через окно на втором этаже, отжав стеклопакет. Как уточняется, здание оборудовано охранной сигнализацией, однако вызов на пульт дежурного не поступил. При этом камеры видеонаблюдения сняли, как преступник забирается на второй этаж по лестнице и спускается обратно.

В результате злоумышленник украл пять наручных часов и кожаных ремней, сувенирную саблю, нож и наличные суммой 7,5 тысячи долларов. Ущерб составил два миллиона 175 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже изъяли запись с камер, сняли отпечатки пальцев, следы обуви, собрали прочие улики, и теперь им предстоит разобраться во всех обстоятельствах происшествия.