Минобороны РФ показало брошенные ВСУ и националистами бункеры с огневыми точками
На кадрах также видна техника, уничтоженная во время боя: сгоревшие дотла бронемашины и перевёрнутые танки.
Брошенные бункеры и техника Вооружённых сил Украины. Видео © Минобороны России
Российское Министерство обороны показало кадры огневых позиций, брошенных военнослужащими ВСУ и украинскими националистами. На видео укрепрайоны и блиндажи.
В поле силовики оборудовали бетонные бункеры с огневыми точками. Сейчас укрытия стоят опустошённые. На кадрах видна техника Вооружённых сил Украины, уничтоженная во время боя: сгоревшие дотла бронемашины и перевёрнутые танки.
Ранее Лайф публиковал видео работы истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Лётчики противодействуют ведению воздушной разведки, а также пытаются предотвратить удары беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, оборонное ведомство показало кадры продвижения танковой колонны в Киевской области.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Минобороны России