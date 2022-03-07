Минобороны РФ показало брошенные ВСУ и националистами бункеры с огневыми точками

На кадрах также видна техника, уничтоженная во время боя: сгоревшие дотла бронемашины и перевёрнутые танки.

Брошенные бункеры и техника Вооружённых сил Украины. Видео © Минобороны России

Российское Министерство обороны показало кадры огневых позиций, брошенных военнослужащими ВСУ и украинскими националистами. На видео укрепрайоны и блиндажи.

В поле силовики оборудовали бетонные бункеры с огневыми точками. Сейчас укрытия стоят опустошённые. На кадрах видна техника Вооружённых сил Украины, уничтоженная во время боя: сгоревшие дотла бронемашины и перевёрнутые танки.