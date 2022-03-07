Польский министр Москва призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома

Она утверждает, что РФ якобы "нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций".

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва выступила с призывом исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Она предложила организациям собрать информацию по появляющимся угрозам на атомных объектах на Украине и рассмотреть вопрос лишения РФ членства.

"Российские войска вошли как на территорию Запорожья, так и на территорию Чернобыля. В то же время обе электростанции обслуживаются теми самыми украинскими работниками, как и ранее. Естественно, абсолютно недопустимо какое-либо присутствие посторонних сил и людей. Кроме персонала, который ежедневно обслуживает электростанцию. И об этом нельзя дискутировать", — высказалась чиновница в эфире Польского радио.