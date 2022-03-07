Польский министр Москва призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома
Она утверждает, что РФ якобы "нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций".
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва выступила с призывом исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Она предложила организациям собрать информацию по появляющимся угрозам на атомных объектах на Украине и рассмотреть вопрос лишения РФ членства.
"Российские войска вошли как на территорию Запорожья, так и на территорию Чернобыля. В то же время обе электростанции обслуживаются теми самыми украинскими работниками, как и ранее. Естественно, абсолютно недопустимо какое-либо присутствие посторонних сил и людей. Кроме персонала, который ежедневно обслуживает электростанцию. И об этом нельзя дискутировать", — высказалась чиновница в эфире Польского радио.
Москва говорит, что РФ "нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций", хотя является стороной этой конвенции и состоит в МАГАТЭ.
Лайф рассказывал, что ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. Позже Путин заявил Эмманюэлю Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать работу Запорожской АЭС в обычном режиме. Также президент РФ отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ – Россия – Украина, но не в Чернобыле, а в режиме видеоконференции или в третьей стране.
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