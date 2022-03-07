В ДНР прощаются с героически погибшим комбатом "Спарты" Владимиром Жогой

Все собравшиеся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета принесли искренние соболезнования. У людей лишь одно желание — проститься с ним и отдать дань уважения.

В ДНР прощаются с Владимиром Жогой, героически павшим в бою. Видео © Telegram / SHOT

В Донецкой Народной Республике проходит прощание с командиром отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковником Владимиром Жогой (позывной Воха). Он героически погиб на передовой, когда прикрывал коридор из Волновахи для вывода мирных жителей.

Проводить легендарного комбата "Спарты" в последний путь пришло много людей. Все собравшиеся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета принесли искренние соболезнования. У людей лишь одно желание — проститься с ним и отдать дань уважения.