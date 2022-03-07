В ДНР прощаются с героически погибшим комбатом "Спарты" Владимиром Жогой
Все собравшиеся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета принесли искренние соболезнования. У людей лишь одно желание — проститься с ним и отдать дань уважения.
В ДНР прощаются с Владимиром Жогой, героически павшим в бою. Видео © Telegram / SHOT
В Донецкой Народной Республике проходит прощание с командиром отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковником Владимиром Жогой (позывной Воха). Он героически погиб на передовой, когда прикрывал коридор из Волновахи для вывода мирных жителей.
Проводить легендарного комбата "Спарты" в последний путь пришло много людей. Все собравшиеся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета принесли искренние соболезнования. У людей лишь одно желание — проститься с ним и отдать дань уважения.
"Самое главное, чтобы они были живыми. После войны они должны быть с нами. Нам очень сильно их будет не хватать. Очень жаль, что лучшие уходят", — сказал один из присутствующих на церемонии в честь погибших в боевых действиях солдат.
Напомним, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно. Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил его "Золотой Звездой" Героя ДНР. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Telegram / SHOT