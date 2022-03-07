Цена газа в Европе выросла до рекордных $3900

Цена газа на бирже в Европе достигла отметки $3900 за одну тысячу кубометров, тем самым поставив очередной исторический рекорд. Стоимость голубого топлива с начала открытия торгов выросла более чем на 79%. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $3899 за одну тысячу кубометров, или 345 евро за мегаватт-час (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час).