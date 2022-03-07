В США назвали Байдена трусом и озвучили единственный способ избежать войны с Россией
Некоторые пользователи посетовали, что лидер страны — сумасшедший, другие вспомнили добрым словом американского экс-президента, отметив, что при нём мир был самым мирным.
Читатели газеты Daily Mail US опасаются возможных последствий вмешательства США в украинский кризис и решили поспособствовать решению конфликта, назвав единственный способ избежать военного столкновения с Россией.
"Учитывая принятые решения, всё к этому и идёт. Но расплачиваться за это будут не США, а европейцы. Необходимо сесть за стол переговоров!" — призвал юзер Antoine.
Пользователь Rodney Collen написал, что Вашингтон своими действиями приближает всех к войне. Mojo Kookamunga посетовал на то, что на посту президента находится сумасшедший трус, а Army Vet обратил внимание на то, что нынешний президент США считает, что остановить противостояние можно исключительно с помощью налогов горожан. Freckles иронично написал: бьюсь об заклад, Америка сожалеет, что сейчас у неё не бывший президент США Дональд Трамп, отметив, что при нём мир был самым мирным, поэтому в 2024 году граждане должны исправить эту ошибку. В свою очередь пользователь Jeff убеждён в том, что для остановки противостояния необходимо назначить переговорщиком Трампа.
"Ещё не скучаете по Трампу?" — задал вопрос с намёком юзер Sharon.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не собирается бросать вызов Москве, отметив, что альянс не ставит под сомнение существование России как мировой державы. Он также добавил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО и таковым не станет.
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