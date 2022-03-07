В США назвали Байдена трусом и озвучили единственный способ избежать войны с Россией

"Учитывая принятые решения, всё к этому и идёт. Но расплачиваться за это будут не США, а европейцы. Необходимо сесть за стол переговоров!" — призвал юзер Antoine.

Пользователь Rodney Collen написал, что Вашингтон своими действиями приближает всех к войне. Mojo Kookamunga посетовал на то, что на посту президента находится сумасшедший трус, а Army Vet обратил внимание на то, что нынешний президент США считает, что остановить противостояние можно исключительно с помощью налогов горожан. Freckles иронично написал: бьюсь об заклад, Америка сожалеет, что сейчас у неё не бывший президент США Дональд Трамп, отметив, что при нём мир был самым мирным, поэтому в 2024 году граждане должны исправить эту ошибку. В свою очередь пользователь Jeff убеждён в том, что для остановки противостояния необходимо назначить переговорщиком Трампа.