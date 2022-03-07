Делегация России прилетела в Брест на переговоры с Украиной
Сейчас участников встречи должны доставить на автомобилях к назначенному месту, где пройдёт третий раунд переговоров с представителями Незалежной.
Самолёт с российской делегацией на борту, следующей на очередную встречу с украинской стороной, приземлился в Бресте. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar.
Лайнер вылетел из Москвы в 11:22. Это тот же самый самолёт, который уже доставлял делегацию из России на встречу с представителями Украины. Сейчас российских переговорщиков, предположительно, доставят на автомобилях к назначенному месту встречи. По данным ТАСС, переговоры с украинской стороной пройдут, как и планировалось, в Беловежской Пуще.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Пётр Ковалёв