США и НАТО передали Киеву ещё 17 тысяч единиц противотанкового оружия

Груз доставляли через границы Польши и Румынии, выгрузив с больших военных самолётов, чтобы была возможность доставить его по суше в крупные города.

Соединённые Штаты Америки и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом сообщила американская газета New York Times.

"Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии, выгрузив их с больших военных грузовых самолётов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев и другие крупные города", — говорится в сообщении издания.