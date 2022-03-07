США и НАТО передали Киеву ещё 17 тысяч единиц противотанкового оружия
Груз доставляли через границы Польши и Румынии, выгрузив с больших военных самолётов, чтобы была возможность доставить его по суше в крупные города.
Соединённые Штаты Америки и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом сообщила американская газета New York Times.
"Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии, выгрузив их с больших военных грузовых самолётов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев и другие крупные города", — говорится в сообщении издания.
Ранее Лайф сообщал, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Ранее в МИД заявили, что Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину. Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ