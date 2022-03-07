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Опубликовано 7 марта 2022, 10:31
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США и НАТО передали Киеву ещё 17 тысяч единиц противотанкового оружия

Груз доставляли через границы Польши и Румынии, выгрузив с больших военных самолётов, чтобы была возможность доставить его по суше в крупные города.

Соединённые Штаты Америки и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом сообщила американская газета New York Times.

"Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии, выгрузив их с больших военных грузовых самолётов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев и другие крупные города", — говорится в сообщении издания.

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Ранее Лайф сообщал, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Ранее в МИД заявили, что Россия разочарована решением ФРГ поставлять оружие на Украину. Также Москва озабочена тем, что в нынешней ситуации немецкое вооружение в Незалежной может стать лёгкой добычей для террористов и мародёров. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Оксана Попова
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