Министры финансов Евросоюза начали обсуждать усиление санкций против России

Отмечается, что дополнительные возможности в плане ограничений в отношении государства будут обсуждаться в том числе на встрече лидеров стран Евросоюза 10 и 11 марта в Версале.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз рассматривает дополнительные возможности введения санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, однако пока это держится в секрете.

"Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер", — сказал он в эфире телеканала Бэ-эф-эм.