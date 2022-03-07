Министры финансов Евросоюза начали обсуждать усиление санкций против России
Отмечается, что дополнительные возможности в плане ограничений в отношении государства будут обсуждаться в том числе на встрече лидеров стран Евросоюза 10 и 11 марта в Версале.
Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз рассматривает дополнительные возможности введения санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, однако пока это держится в секрете.
"Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер", — сказал он в эфире телеканала Бэ-эф-эм.
Ле Мэр отметил, что "пространство для манёвра ещё есть", и добавил, что будет совещаться по поводу будущих санкций с коллегами из других европейских стран. При этом он подчеркнул, что дополнительные возможности в плане ограничений в отношении России будут обсуждаться в том числе на встрече лидеров стран ЕС 10 и 11 марта в Версале.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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