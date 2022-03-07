Зеленский заявил, что Украина ждёт "очищения неба" силами Запада

По его словам, это помощь, которую весь мир должен оказать не только Незалежной, но в том числе и себе.

"Мы ждём решения. Очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолёты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в "Телеграме".