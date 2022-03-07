Зеленский заявил, что Украина ждёт "очищения неба" силами Запада
По его словам, это помощь, которую весь мир должен оказать не только Незалежной, но в том числе и себе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная ждёт "очищения неба" страны либо силами западных партнёров, либо поставками боевых самолётов и средств ПВО.
"Мы ждём решения. Очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолёты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в "Телеграме".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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