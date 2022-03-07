НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Операция в Донбассе
Происшествия
Россия - НАТО
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

У двух участников незаконной акции в Москве нашли взрывчатые вещества

Лайф публикует кадры воссоединения супругов, выбравшихся из-под обстрелов в Волновахе

Российские женщины-пилоты оценили безопасность полётов на Airbus и Boeing

Житель Донецкой области — об "Операции Z": Освобождают нас от этого ига

Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит

Краснодарцы поддержали российских военных, участвующих в "Операции Z" на Украине

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

В Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store

Банки ответили на санкции: Что это значит для клиентов, как изменится обслуживание карт и вкладов

Многие банки объявили об антисанкционных мерах. Как они обходят запреты и почему не стоит беспокоиться клиентам.

6 марта, 21:40
<p>ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Минфин США рекомендовал подпавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах. На сайте ведомства представлены разъяснения, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. Таким образом, США раскрыли легальную схему обхода их же собственных санкций.

Тем временем российские банки уже активно обходят ограничения. Например, "Альфа-банк" продлил срок действия всех карт Visa и Mastercard до декабря 2028 года. Такое сообщение было опубликовано в его телеграм-канале. Вне зависимости от того, что написано на карточке клиента, теперь она будет действовать до конца 2028 года. Перевыпускать карту не потребуется. Кстати, все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде.

Напомним, что недавно международные платёжные системы Visa и Mastercard решили ограничить свою работу на территории России. Выходит, что банки нашли способ обойти ограничения. И автоматическое продление срока службы — далеко не единственная антисанкционная мера, которая была принята.

С 1 марта появились новые возможности для инвестиций: Как выгоднее купить золото и чем заменить доллары

С 1 марта появились новые возможности для инвестиций: Как выгоднее купить золото и чем заменить доллары

Центробанк объявил о беспрецедентном повышении ключевой ставки — с 9,5 до 20%. После этого ставки по вкладам стали поднимать и коммерческие банки. Это позволило сделать депозиты более доходными и компенсировать реальные риски инфляции.

Из-за санкций платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны. При этом владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение Mir Pay. В нём предусмотрена бесконтактная оплата картой "Мир". Это позволит клиентам, как и раньше, расплачиваться за покупки с помощью мобильного телефона.

Владимир Путин ограничил работу западных платёжных систем по выводу иностранной валюты из России. Это касается операций банков и граждан. Серьёзнее и эффективнее решения и представить раньше не могли. За 30 лет, по разным оценкам, из России вывели от одного до 10 трлн долларов. Ограничения, по сути, выводят российские банки из цепочки экспорта капитала из России, — рассказал директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, защита российских держателей карт была проведена ещё восемь лет назад. Среди возможных сценариев развития событий аналитик не исключает, что Россия перестанет быть нетто-экспортёром капитала, а рубль продолжит укрепление.

https://static.life.ru/publications/2022/3/6/1355423752516.8276.jpg

Смогли ли банки успешно обойти санкции?

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1