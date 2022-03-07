Банки ответили на санкции: Что это значит для клиентов, как изменится обслуживание карт и вкладов Многие банки объявили об антисанкционных мерах. Как они обходят запреты и почему не стоит беспокоиться клиентам. 6 марта, 21:40 ТАСС / Кирилл Кухмарь

Минфин США рекомендовал подпавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах через кредитные учреждения в других странах. На сайте ведомства представлены разъяснения, как последние антироссийские санкции затрагивают торговлю энергоносителями в долларах. Таким образом, США раскрыли легальную схему обхода их же собственных санкций.

Тем временем российские банки уже активно обходят ограничения. Например, "Альфа-банк" продлил срок действия всех карт Visa и Mastercard до декабря 2028 года. Такое сообщение было опубликовано в его телеграм-канале. Вне зависимости от того, что написано на карточке клиента, теперь она будет действовать до конца 2028 года. Перевыпускать карту не потребуется. Кстати, все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде.

Напомним, что недавно международные платёжные системы Visa и Mastercard решили ограничить свою работу на территории России. Выходит, что банки нашли способ обойти ограничения. И автоматическое продление срока службы — далеко не единственная антисанкционная мера, которая была принята.

Центробанк объявил о беспрецедентном повышении ключевой ставки — с 9,5 до 20%. После этого ставки по вкладам стали поднимать и коммерческие банки. Это позволило сделать депозиты более доходными и компенсировать реальные риски инфляции.

Из-за санкций платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны. При этом владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение Mir Pay. В нём предусмотрена бесконтактная оплата картой "Мир". Это позволит клиентам, как и раньше, расплачиваться за покупки с помощью мобильного телефона.

— Владимир Путин ограничил работу западных платёжных систем по выводу иностранной валюты из России. Это касается операций банков и граждан. Серьёзнее и эффективнее решения и представить раньше не могли. За 30 лет, по разным оценкам, из России вывели от одного до 10 трлн долларов. Ограничения, по сути, выводят российские банки из цепочки экспорта капитала из России, — рассказал директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, защита российских держателей карт была проведена ещё восемь лет назад. Среди возможных сценариев развития событий аналитик не исключает, что Россия перестанет быть нетто-экспортёром капитала, а рубль продолжит укрепление.

Смогли ли банки успешно обойти санкции? Да, клиентам ничего не угрожает Да, потому что меры были приняты заранее Нет, банки и клиенты могут частично пострадать

Авторы Нина Важдаева