С 1 марта появились новые возможности для инвестиций: Как выгоднее купить золото и чем заменить доллары Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет НДС при покупке драгметаллов. Появились и другие перспективные варианты для вложения сбережений. На что можно заменить доллары и евро? 5 марта, 10:45 Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Как изменятся условия покупки золота и серебра

Госдума в первом чтении и в целом одобрила законопроект об отмене НДС для физических лиц при покупке драгоценных металлов. Его задача — снизить ажиотажный спрос на валюту и предоставить альтернативные способы инвестиций. Сейчас НДС составляет 20% и является серьёзным барьером для тех, кто хотел бы перевести сбережения в золото. Если законопроект успешно пройдёт оставшиеся два чтения и его примут, то он будет распространяться на все сделки, совершённые с 1 марта.

— Законопроект преследует несколько целей. Первая — снизить спрос на доллары и евро и тем самым помочь стабилизации курса рубля. Вторая — создать реальную альтернативу доллару. По данным Центробанка, на конец 2021 года в золотовалютных резервах России доллар составлял 20,9%, в золото было вложено 21,5% резервов (порядка $122,1 миллиарда). В итоге из-за недавних санкций внушительная часть активов ЦБ была заморожена. Таким решением правительство стремится ребалансировать структуру золотовалютных резервов, — рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

По его словам, есть и третья цель. В связи с высокой комиссией на покупку валюты физическими лицами на бирже (на данный момент 12%), государство предлагает альтернативу сохранения своих сбережений от шоковых изменений курса рубля. В долгосрочной перспективе вложения в драгметаллы менее рискованны из-за более низкой волатильности колебаний, чем у валюты.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Раньше операции с драгметаллами были не очень выгодны для простых инвесторов. Как раз из-за того, что при покупке с физлиц взимали НДС, который составлял 20%. Причём при продаже металла НДС не возвращался. Если новый закон вступит в силу, то это препятствие исчезнет. Тут стоит отметить, что на металлические счета он не распространяется, так как там нет НДС.

— Специалисты рынка драгоценных металлов ранее говорили, что НДС на золото, серебро и другие металлы ограничивает внутренний спрос. При этом на фоне пандемии и кризиса в РФ в последний год граждане приобрели драгметаллов в общем объёме пять тонн. Отмена НДС на золотые слитки способна увеличить эту цифру в три раза. Ранее НДС был отменён для инвестиционных монет, сейчас — для слитков, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, продажа монет освобождена от уплаты НДФЛ, если сделка происходит после трёх лет владения. Так что, с одной стороны, отмена НДС для слитков — это мера стимулирования внутреннего рынка драгметаллов. С другой — это позволит физическим лицам более активно использовать покупку золота для защиты своих накоплений.

— Налогом облагалась покупка физического золота (кроме инвестиционных монет). Его отмена уже давно обсуждалась на разных уровнях. Однако в контексте последних перемен, связанных с геополитикой, мера приобрела особую актуальность. Необходимость уплаты НДС была одной из главных причин невысокой мотивации россиян к покупке физического драгметалла. С отменой налога золото превращается в нормально торгующийся актив. Покупка слитков теперь очевидно будет иметь больше экономического смысла. И мы ожидаем, что спрос со стороны граждан на драгоценные металлы будет увеличиваться, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Куда вложить сбережения вместо доллара и евро

Для тех, кто не хочет покупать золото, альтернативой для защиты сбережений могут быть подешевевшие акции российских компаний. Правда, тут надо правильно сделать выбор в пользу тех предприятий, которые будут успешно продолжать работать в условиях санкций. Другой вариант — альтернативные валюты, на покупку которых на бирже не установлена огромная комиссия в 12%. Подойдёт, например, китайский юань. Такие рекомендации дал Владимир Сагалаев.

— Покупку долларов и евро можно заменить приобретением других валют — швейцарского франка, британского фунта, китайского юаня и японской иены. Кроме того, можно покупать инвестиционные монеты из золота (но они достаточно дороги) или из серебра (металл гораздо дешевле, и такие инвестиции для граждан более доступны), — рассказал Артём Деев.

Что касается золота как альтернативы валютам, то, с одной стороны, металл торгуется на мировом рынке в долларах США и в некотором смысле покупка его является вложением в иностранную валюту, то есть таким образом можно защитить часть сбережений от обесценивания рубля. С другой стороны, серьёзным недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьёзно меняться в стоимости. Такое пояснение дал Александр Бахтин.

Планируете ли вы покупать золото? Да, потому что всегда держу сбережения в золоте Да, хотя раньше сбережений в золоте не было Нет, предпочитаю другие активы Нет, так как у меня нет сбережений

Авторы Нина Важдаева