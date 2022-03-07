Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на рынке Forex

В ходе валютных торгов курсы доллара и евро по отношению к рублю поднялись до исторических максимумов. Согласно данным финансового рынка Forex на 13:35 мск, американская валюта на площадке увеличилась до 142 рублей, европейская — до 153.

При этом цена снижалась и вновь отыгрывала позиции несколько раз. В течение дня наивысшая отметка курса доллара достигала 142,182 рубля, евро — 153,365, что является максимальными показателями за всю историю.

Ранее Лайф также писал о том, что цены на золото превысили $2000 за унцию впервые с августа 2020 года. Во время пандемии стоимость драгметалла достигала 2000,7 доллара и затем начинала снижаться. Исторических рекордов достигла и цена газа в Европе. Так, около часа назад стоимость голубого топлива выросла до рекордных $3900 за тысячу кубометров.