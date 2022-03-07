Эксперт Тавровский счёл позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США
Он отметил, что слова министра иностранных дел Китая Ван И были направлены к "тем стратегам на Западе, которые спровоцировали кризис на Украине".
Руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский считает, что позиция Пекина по Тайваню является предупреждением для США.
"Слова [министра иностранных дел Китая] Ван И по форме не являются коррекцией позиции Пекина о неизбежности мирного присоединения Тайваня к Китаю. В то же время прозвучавшие слова главы китайской дипломатии на фоне нынешней ситуации в мире являются предупреждением тем стратегам на Западе, которые спровоцировали кризис на Украине", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
При этом Тавровский отметил, что американские чиновники подталкивают Тайбэй к провозглашению суверенитета не только на словах, но и в конкретных действиях. И, по его мнению, это очень напоминает то, что происходило на Украине, — накачивание оружием, переброску советников, подтягивание к рубежам Китая ударных подразделений войск США.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. В регион американцы уже направили своих военных инструкторов. Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
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