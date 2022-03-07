Эксперт Тавровский счёл позицию Пекина по Тайваню предупреждением для США

Руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский считает, что позиция Пекина по Тайваню является предупреждением для США.

"Слова [министра иностранных дел Китая] Ван И по форме не являются коррекцией позиции Пекина о неизбежности мирного присоединения Тайваня к Китаю. В то же время прозвучавшие слова главы китайской дипломатии на фоне нынешней ситуации в мире являются предупреждением тем стратегам на Западе, которые спровоцировали кризис на Украине", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

