В Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества
Захарова назвала экстремистским действием случившееся и потребовала от французских властей обеспечить безопасность российских учреждений.
Нападение на представительство Россотрудничества в Париже. Видео © t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже, пострадавших в результате инцидента нет.
"В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели", — отметила она в своём телеграм-канале.
Захарова назвала экстремистским действием инцидент с представительством Россотрудничества и потребовала от французских властей обеспечить безопасность российских учреждений. Дипломат напомнила, что таким нападениям подвергались наши миссии на территории Украины до 2022 года — в частности, Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года.
Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
t.me/MariaVladimirovnaZakharova