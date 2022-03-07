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7 марта, 11:24

В Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества

Захарова назвала экстремистским действием случившееся и потребовала от французских властей обеспечить безопасность российских учреждений.

Нападение на представительство Россотрудничества в Париже. Видео © t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже, пострадавших в результате инцидента нет.

"В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели", — отметила она в своём телеграм-канале.

Захарова назвала экстремистским действием инцидент с представительством Россотрудничества и потребовала от французских властей обеспечить безопасность российских учреждений. Дипломат напомнила, что таким нападениям подвергались наши миссии на территории Украины до 2022 года — в частности, Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года.

В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата

В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата

Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.

Обложка ©

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Андрей Бражников

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