"Есть 100% будущее": Карпин положительно высказался о существовании ЮФЛ

"Однозначно, что такой турнир нужен для развития юношеского футбола, хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона. Понятно, что уровень сопротивления у лучших академий более жёсткий по сравнению с регионами, поэтому больше матчей конкурентоспособных. У этого проекта 100% есть будущее", — заявил Карпин.