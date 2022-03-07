"Есть 100% будущее": Карпин положительно высказался о существовании ЮФЛ
Он также вспомнил, что схожая система существовала во времена Советского Союза и он сам стал её частью.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин положительно оценил наличие Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и заметил, что у данного турнира большое будущее. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.
"Однозначно, что такой турнир нужен для развития юношеского футбола, хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона. Понятно, что уровень сопротивления у лучших академий более жёсткий по сравнению с регионами, поэтому больше матчей конкурентоспособных. У этого проекта 100% есть будущее", — заявил Карпин.
Наставник также вспомнил, что похожая система существовала в нашей стране во времена Советского Союза, что сам лично Карпин сумел застать.