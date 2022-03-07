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7 марта, 11:31

ФСБ показала кадры обыска в квартире украинского националиста в Севастополе

На ролике видно, как сотрудники вытаскивают из внутренностей кровати в квартире задержанного взрывчатое вещество.

Кадры из дома сторонника украинских националистов, где нашли взрывчатку. Видео © ФСБ

Крымское управление ФСБ РФ опубликовало кадры из квартиры сторонника украинских националистов в Севастополе, где совсем недавно обнаружили тротиловую шашку, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства. На кадрах видно, как сотрудники вытаскивают из внутренностей кровати взрывчатое вещество.

ФСБ нашла у сторонника украинских националистов в Севастополе тротиловую шашку

ФСБ нашла у сторонника украинских националистов в Севастополе тротиловую шашку

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов. Кроме того, ведомство показало видео задержания подозреваемых. В ходе обысков их места жительства сотрудники изъяли вещи с символикой экстремистской организации.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.

Обложка ©

ФСБ

Виктория Дитрих

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