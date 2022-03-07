ФСБ показала кадры обыска в квартире украинского националиста в Севастополе
На ролике видно, как сотрудники вытаскивают из внутренностей кровати в квартире задержанного взрывчатое вещество.
Кадры из дома сторонника украинских националистов, где нашли взрывчатку. Видео © ФСБ
Крымское управление ФСБ РФ опубликовало кадры из квартиры сторонника украинских националистов в Севастополе, где совсем недавно обнаружили тротиловую шашку, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства. На кадрах видно, как сотрудники вытаскивают из внутренностей кровати взрывчатое вещество.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов. Кроме того, ведомство показало видео задержания подозреваемых. В ходе обысков их места жительства сотрудники изъяли вещи с символикой экстремистской организации.
* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.
ФСБ