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7 марта, 11:40

Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта

Эта договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции.

<p>Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / EPA, © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51918412397/in/dateposted/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / EPA, © Flickr / МИД России

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой с участием главы МИД Турции планируется на полях дипломатического форума в Анталье 10 марта. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — отметила дипломат.

Эту информацию озвучил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил на пресс-конференции, что министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Переговоры пройдут в трёхстороннем формате на дипломатическом форуме.

Лавров обсудил с Чавушоглу "вопросы выхода из кризиса" на Украине

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ход военной спецоперации по защите Донбасса со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи, подчеркнув, что "Операция Z" идёт по плану и в соответствии с графиком. Путин также озвучил Эрдогану условия для её приостановки. Он в свою очередь указал на необходимость открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора по Украине.

Андрей Бражников

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