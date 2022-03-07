Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта
Эта договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции.
Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / EPA, © Flickr / МИД России
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой с участием главы МИД Турции планируется на полях дипломатического форума в Анталье 10 марта. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — отметила дипломат.
Эту информацию озвучил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил на пресс-конференции, что министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Переговоры пройдут в трёхстороннем формате на дипломатическом форуме.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ход военной спецоперации по защите Донбасса со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи, подчеркнув, что "Операция Z" идёт по плану и в соответствии с графиком. Путин также озвучил Эрдогану условия для её приостановки. Он в свою очередь указал на необходимость открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора по Украине.