Басурин объявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных

"В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", — сказал он в эфире "Россия-1".