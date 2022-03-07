Басурин объявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных
Он также обратился к украинской стороне и призвал всех боевиков сложить оружие, если они хотят сохранить собственные жизни.
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин объявил о зачистке Мариуполя от украинских военных, которая начнётся в ближайшие дни.
"В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", — сказал он в эфире "Россия-1".
При этом он обратился к украинской стороне и призвал военных сложить оружие, если они хотят сохранить собственные жизни.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © YouTube / ДНР Онлайн