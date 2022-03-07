Басурин объявил о скором начале зачистки Мариуполя от украинских военных

Он также обратился к украинской стороне и призвал всех боевиков сложить оружие, если они хотят сохранить собственные жизни.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин объявил о зачистке Мариуполя от украинских военных, которая начнётся в ближайшие дни.

"В ближайшие дни в Мариуполь начнут прибывать спецподразделения, которые умеют на маленькой территории зачистить так, чтобы гражданский не пострадал, а вся эта мразь, которая называет себя украинским освободителем, осталась навечно в этой земле", — сказал он в эфире "Россия-1".