Актёр Манучаров ответил словами Шекспира на критику российского "закона о фейках"

По его словам, таким образом РФ пытается защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка.

Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров прокомментировал словами Уильяма Шекспира осуждения со стороны США по поводу закона о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

"Смешно читать заявления Штатов, осуждающие закон о фейках. Мол, это давление на независимые СМИ и посягательство на свободу слова. Но на самом деле это, конечно, попытка России защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка. А в условиях спецоперации нашей армии это было сделать просто необходимо", — написал он в своём инстаграме.

Актёр отметил, что самым главным сегодня остаётся максимальная сплочённость и консолидация общества. По его мнению, именно поэтому американцы так недовольны этим законом, поскольку он "точно поубавит" рычаги влияния на информационную повестку и дисбаланс. При этом Манучаров привёл в пример фрагмент австралийского ток-шоу, где гостя выгнали лишь за простую попытку критически мыслить.

"Как говорится у классика, судить грехи других вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь", — заключил артист.