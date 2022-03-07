Актёр Манучаров ответил словами Шекспира на критику российского "закона о фейках"
Вячеслав Манучаров. Фото © Instagram / manucharov
По его словам, таким образом РФ пытается защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка.
Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров прокомментировал словами Уильяма Шекспира осуждения со стороны США по поводу закона о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.
"Смешно читать заявления Штатов, осуждающие закон о фейках. Мол, это давление на независимые СМИ и посягательство на свободу слова. Но на самом деле это, конечно, попытка России защититься от беспрецедентного количества атак информационной войны, которую спонсирует Америка. А в условиях спецоперации нашей армии это было сделать просто необходимо", — написал он в своём инстаграме.
Актёр отметил, что самым главным сегодня остаётся максимальная сплочённость и консолидация общества. По его мнению, именно поэтому американцы так недовольны этим законом, поскольку он "точно поубавит" рычаги влияния на информационную повестку и дисбаланс. При этом Манучаров привёл в пример фрагмент австралийского ток-шоу, где гостя выгнали лишь за простую попытку критически мыслить.
"Как говорится у классика, судить грехи других вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь", — заключил артист.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.