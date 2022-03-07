Боррель призвал Китай повлиять на Россию ради окончания "Операции Z"

Он подчеркнул, что Пекин может сыграть значимую роль, однако речи о посредничестве не идёт.

Европа надеется, что Китай перейдёт на противоположную сторону баррикад. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о долгом разговоре с китайским министром иностранных дел, в котором убеждал коллегу оказать влияние на Москву и принудить прекратить спецоперацию на Украине.

"Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что КНР может сыграть роль", — пояснил Боррель.

По его словам, речь не идёт о посредничестве, а только о возможном давлении Пекина на Москву с целью склонить его к сворачиванию своих действий на Украине.