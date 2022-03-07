Боррель призвал Китай повлиять на Россию ради окончания "Операции Z"

По его словам, речь не идёт о посредничестве, а только о возможном давлении Пекина на Москву с целью склонить его к сворачиванию своих действий на Украине.

Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации на Украине. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы.