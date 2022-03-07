Боррель призвал Китай повлиять на Россию ради окончания "Операции Z"
Он подчеркнул, что Пекин может сыграть значимую роль, однако речи о посредничестве не идёт.
Европа надеется, что Китай перейдёт на противоположную сторону баррикад. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о долгом разговоре с китайским министром иностранных дел, в котором убеждал коллегу оказать влияние на Москву и принудить прекратить спецоперацию на Украине.
"Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что КНР может сыграть роль", — пояснил Боррель.
По его словам, речь не идёт о посредничестве, а только о возможном давлении Пекина на Москву с целью склонить его к сворачиванию своих действий на Украине.
Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации на Украине. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы.
Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency