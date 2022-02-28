Китай выступил против отключения России от SWIFT
Официальный представитель МИД КНР потребовал от Вашингтона не ущемлять законные права Пекина.
Китай не поддерживает применение санкций против России, в частности отключение страны от SWIFT, в качестве способа разрешения ситуации с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", — сказал дипломат.
Он также потребовал от Вашингтона соблюдать интересы Китая и не ущемлять его законные права. Вэньбинь считает, что эти требования США должны соблюдать при решении украинского вопроса и в отношении других сторон.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к антироссийским ограничениям.
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