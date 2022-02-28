Китай выступил против отключения России от SWIFT

Официальный представитель МИД КНР потребовал от Вашингтона не ущемлять законные права Пекина.

Китай не поддерживает применение санкций против России, в частности отключение страны от SWIFT, в качестве способа разрешения ситуации с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", — сказал дипломат.