ФСБ: Украинцы сообщают о попытках спецслужб Незалежной использовать их для диверсий в РФ

В спецслужбе напомнили, что за сбор данных по заданию иностранной разведки грозит до 20 лет лишения свободы.

В России участились попытки украинских спецслужб использовать граждан Незалежной для разведки и диверсий. Об этом заявили в УФСБ по Москве и Московской области и призвали сообщать о подобных контактах.

"Обращаем внимание, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в её интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации образуют состав преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет", — напомнили в УФСБ.

Однако, если добровольно и своевременно сообщить органам власти о подобных контактах, можно избежать уголовной ответственности, добавили в спецслужбе.