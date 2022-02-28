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Опубликовано 28 февраля 2022, 08:27
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ФСБ: Украинцы сообщают о попытках спецслужб Незалежной использовать их для диверсий в РФ

В спецслужбе напомнили, что за сбор данных по заданию иностранной разведки грозит до 20 лет лишения свободы.

В России участились попытки украинских спецслужб использовать граждан Незалежной для разведки и диверсий. Об этом заявили в УФСБ по Москве и Московской области и призвали сообщать о подобных контактах.

"Обращаем внимание, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в её интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации образуют состав преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет", — напомнили в УФСБ.

Однако, если добровольно и своевременно сообщить органам власти о подобных контактах, можно избежать уголовной ответственности, добавили в спецслужбе.

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А ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора"*, планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов. Также спецслужба сорвала замыслы террористов, готовивших атаку в Калужской области.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Обложка © Shutterstock

Александра Вишнякова
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