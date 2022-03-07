Китай призвал США разморозить активы Афганистана

Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы призываем американскую сторону немедленно разморозить активы Афганистана в Соединённых Штатах и отменить все односторонние санкции в отношении Кабула, без выдвижения условий вернуть эти средства, принадлежащие афганскому народу", — подчеркнул глава МИД КНР.

Китайский политик сообщил, что в Америке "проявляют безответственность по афганскому вопросу" и не должны усугублять своими действиями трудности населения этой страны. Также он проинформировал о подготовке к проведению третьего раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств государств – соседей Афганистана.