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7 марта, 12:14

Китай призвал США разморозить активы Афганистана

В МИД КНР заявили, что в Америке "проявляют безответственность по афганскому вопросу" и не должны усугублять своими действиями трудности населения этой страны.

Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы призываем американскую сторону немедленно разморозить активы Афганистана в Соединённых Штатах и отменить все односторонние санкции в отношении Кабула, без выдвижения условий вернуть эти средства, принадлежащие афганскому народу", — подчеркнул глава МИД КНР.

Китайский политик сообщил, что в Америке "проявляют безответственность по афганскому вопросу" и не должны усугублять своими действиями трудности населения этой страны. Также он проинформировал о подготовке к проведению третьего раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств государств – соседей Афганистана.

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Ранее Лайф писал, что группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре прошлого года, теперь эвакуировалась с территории Незалежной в Катар. Как уточняется, девять афганских семей на самолёте Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.

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ТАСС / Александра Ковальская

Оксана Попова

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