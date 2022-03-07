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Опубликовано 7 марта 2022, 12:13

Минобороны РФ: ВСУ и украинские националисты за три часа обстреляли гумкоридоры 172 раза

Кроме того, по словам генерал-полковника Мизинцева, во время режима тишины нацбатальоны ни на секунду не прекращали вести артиллерийский и миномётный огонь.

За три часа на шести гуманитарных коридорах, организованных для выхода мирных граждан из зоны боевых действий, было зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских военных и националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С 10 часов утра, когда началась гуманитарная пауза, на всех направлениях отмечено интенсивное перемещение вооружённых людей на переднем крае. Артиллерийский и миномётный огонь не прекращался ни на секунду. Только за эти три часа на всех объявленных шести гуманитарных коридорах ВС России объективно зафиксировано 172 обстрела", — сказал он.

Кроме того, по состоянию на 13:00 (мск) Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Националисты угрожают мирным жителям и иностранным гражданам физической расправой и не выпускают их из городов. По мнению Мизинцева, киевские власти полностью утратили контроль над положением дел в стране и находятся под жёстким влиянием радикалов.

Минобороны РФ показало брошенные ВСУ и националистами бункеры с огневыми точками
Минобороны РФ показало брошенные ВСУ и националистами бункеры с огневыми точками

Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

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ТАСС / Воронцова Таисия

Александра Васильева
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