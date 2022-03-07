Минобороны РФ: ВСУ и украинские националисты за три часа обстреляли гумкоридоры 172 раза

Кроме того, по словам генерал-полковника Мизинцева, во время режима тишины нацбатальоны ни на секунду не прекращали вести артиллерийский и миномётный огонь.

За три часа на шести гуманитарных коридорах, организованных для выхода мирных граждан из зоны боевых действий, было зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских военных и националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С 10 часов утра, когда началась гуманитарная пауза, на всех направлениях отмечено интенсивное перемещение вооружённых людей на переднем крае. Артиллерийский и миномётный огонь не прекращался ни на секунду. Только за эти три часа на всех объявленных шести гуманитарных коридорах ВС России объективно зафиксировано 172 обстрела", — сказал он.