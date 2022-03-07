Блинкен назвал священным принцип НАТО "нападение на одного есть нападение на всех"

Он также подчеркнул, что Вашингтон занимает сторону Украины в сложившейся ситуации и готов наращивать объёмы гуманитарной помощи.

США не намерены отступать от принципа НАТО, что если один участник альянса подвергся нападению, то это посягательство на всю организацию с вытекающими последствиями для агрессора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

"Приверженность Соединённых Штатов статье 5 "Нападение на одного является нападением на всех" (Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО. — Прим. Лайфа) является священной", — подчеркнул Блинкен.