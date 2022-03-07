Блинкен назвал священным принцип НАТО "нападение на одного есть нападение на всех"
Он также подчеркнул, что Вашингтон занимает сторону Украины в сложившейся ситуации и готов наращивать объёмы гуманитарной помощи.
США не намерены отступать от принципа НАТО, что если один участник альянса подвергся нападению, то это посягательство на всю организацию с вытекающими последствиями для агрессора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.
"Приверженность Соединённых Штатов статье 5 "Нападение на одного является нападением на всех" (Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО. — Прим. Лайфа) является священной", — подчеркнул Блинкен.
По его словам, никто не смеет сомневаться в готовности и решимости Штатов дать отпор. Он добавил, что в нынешней ситуации США полностью на стороне Украины и сейчас увеличивают объёмы гуманитарной помощи Киеву.
Напомним, президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО, и подтвердил приказ о развёртывании дополнительных сил в Европе для поддержки союзников альянса. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позже обвинил НАТО в отсутствии решительных шагов по отношению к Москве, которая начала "Операцию Z" по денацификации в Незалежной. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ