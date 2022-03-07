Блинкен назвал священным принцип НАТО "нападение на одного есть нападение на всех"

США не намерены отступать от принципа НАТО, что если один участник альянса подвергся нападению, то это посягательство на всю организацию с вытекающими последствиями для агрессора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.