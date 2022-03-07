Глава МИД ФРГ: Бесполётная зона над Украиной может привести к третьей мировой войне

Она отметила, что в таком случае НАТО примет прямое участие в конфликте, а также сравнила подобные моменты во внешней политике с выбором "между чумой и холерой".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что введение бесполётной зоны над Украиной, о которой продолжает просить лидер Незалежной Владимир Зеленский, может привести к третьей мировой войне.

"Это будет означать, что самолёты НАТО будут стрелять по российским самолётам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несём ответственность за защиту собственного населения", — объяснила позицию альянса глава МИД в эфире телеканала ARD.

При этом немецкий министр подчеркнула, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".