Глава МИД ФРГ: Бесполётная зона над Украиной может привести к третьей мировой войне
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto
Она отметила, что в таком случае НАТО примет прямое участие в конфликте, а также сравнила подобные моменты во внешней политике с выбором "между чумой и холерой".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что введение бесполётной зоны над Украиной, о которой продолжает просить лидер Незалежной Владимир Зеленский, может привести к третьей мировой войне.
"Это будет означать, что самолёты НАТО будут стрелять по российским самолётам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несём ответственность за защиту собственного населения", — объяснила позицию альянса глава МИД в эфире телеканала ARD.
При этом немецкий министр подчеркнула, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".
Как писал Лайф ранее, Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, он оценил как слабую.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.