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Опубликовано 7 марта 2022, 11:53

Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью

Он подчеркнул, что на тех граждан, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинские военные напали, по итогу были погибшие и раненые.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уверен, что заявления Киева об ударах по гражданским объектам на Украине — это не более чем просто ложь.

"На данный момент [из Мариуполя] смогли выйти через [село] Виноградное 106 человек, из них 11 детей... На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают всё, чтобы спасти их жизни, — это ложь, никто ничего не делает", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Эдуарда Басурина, на тех людей, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинскими военными было совершено нападение, были погибшие и раненые.

Басурин: Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на пару дней
Басурин: Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на пару дней

Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


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Виктория Дитрих
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