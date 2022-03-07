Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью

Он подчеркнул, что на тех граждан, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинские военные напали, по итогу были погибшие и раненые.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уверен, что заявления Киева об ударах по гражданским объектам на Украине — это не более чем просто ложь.

"На данный момент [из Мариуполя] смогли выйти через [село] Виноградное 106 человек, из них 11 детей... На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают всё, чтобы спасти их жизни, — это ложь, никто ничего не делает", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".