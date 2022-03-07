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Опубликовано 7 марта 2022, 11:57

Третий этап переговоров между Россией и Украиной начнётся в 17:00

По словам советника Офиса президента Украины Подоляка, состав киевской делегации останется прежним.

Третий этап российско-украинских переговоров в Белоруссии начнётся в 17:00 по московскому времени, заявил член делегации, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что интересы Киева будут представлять те же политики, что и на предыдущих встречах.

Ранее Лайф писал о том, что российская делегация уже прибыла в Беловежскую Пущу. Колонна более чем из десяти автомобилей проехала к месту встречи в сопровождении белорусских сотрудников ДПС.

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Facebook / belarusmfa

Александра Васильева
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