Третий этап переговоров между Россией и Украиной начнётся в 17:00
По словам советника Офиса президента Украины Подоляка, состав киевской делегации останется прежним.
Третий этап российско-украинских переговоров в Белоруссии начнётся в 17:00 по московскому времени, заявил член делегации, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он также сообщил, что интересы Киева будут представлять те же политики, что и на предыдущих встречах.
Ранее Лайф писал о том, что российская делегация уже прибыла в Беловежскую Пущу. Колонна более чем из десяти автомобилей проехала к месту встречи в сопровождении белорусских сотрудников ДПС.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Facebook / belarusmfa