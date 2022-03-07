Третий этап переговоров между Россией и Украиной начнётся в 17:00

По словам советника Офиса президента Украины Подоляка, состав киевской делегации останется прежним.

Третий этап российско-украинских переговоров в Белоруссии начнётся в 17:00 по московскому времени, заявил член делегации, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что интересы Киева будут представлять те же политики, что и на предыдущих встречах.

Ранее Лайф писал о том, что российская делегация уже прибыла в Беловежскую Пущу. Колонна более чем из десяти автомобилей проехала к месту встречи в сопровождении белорусских сотрудников ДПС.