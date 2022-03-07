Автобус с эвакуированными по гумкоридору жителями Украины пересёк границу России

На государственную границу России в Ростовской области прибыли эвакуированные по гуманитарному коридору жители Украины. Об этом передаёт корреспондент ТАСС, который находится на пункте пропуска Весело-Вознесенка.

По его данным, границу пересёк один автобус с эвакуированными из села Виноградное под Мариуполем. При этом отмечается, что безопасность на месте обеспечивают военнослужащие Южного военного округа.