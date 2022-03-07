Автобус с эвакуированными по гумкоридору жителями Украины пересёк границу России
Как уточняется, мирных жителей доставили на территорию РФ из села Виноградное под Мариуполем.
На государственную границу России в Ростовской области прибыли эвакуированные по гуманитарному коридору жители Украины. Об этом передаёт корреспондент ТАСС, который находится на пункте пропуска Весело-Вознесенка.
По его данным, границу пересёк один автобус с эвакуированными из села Виноградное под Мариуполем. При этом отмечается, что безопасность на месте обеспечивают военнослужащие Южного военного округа.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Александр Рюмин