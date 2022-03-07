Батальон "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя
В республике также выразили готовность обсудить условия гуманитарного коридора в сторону Новоазовска.
Замкомандира батальона Донецкой Народной Республики "Восток" Александр Семёнов обратился к украинской стороне с призывом отпустить женщин и детей из Мариуполя и не прятаться за их спинами.
"Я хотел бы обратиться к тем, кто находится в Мариуполе, бойцам полка "Азов", нацбатов и ВСУ... проявите себя как достойные воины, не прячьтесь за женщин и детей, отпустите их", — приводит его слова РИА "Новости".
Семёнов также заявил о готовности выйти с украинскими боевиками на прямой диалог и обеспечить безопасный коридор из Мариуполя в сторону Новоазовска.
Как уже писал Лайф, ранее российская сторона объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Getty Images / Anastasia Vlasova