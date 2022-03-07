Батальон "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя

В республике также выразили готовность обсудить условия гуманитарного коридора в сторону Новоазовска.

Замкомандира батальона Донецкой Народной Республики "Восток" Александр Семёнов обратился к украинской стороне с призывом отпустить женщин и детей из Мариуполя и не прятаться за их спинами.

"Я хотел бы обратиться к тем, кто находится в Мариуполе, бойцам полка "Азов", нацбатов и ВСУ... проявите себя как достойные воины, не прячьтесь за женщин и детей, отпустите их", — приводит его слова РИА "Новости".