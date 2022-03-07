ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 16:54
13565

Батальон "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя

В республике также выразили готовность обсудить условия гуманитарного коридора в сторону Новоазовска.

Замкомандира батальона Донецкой Народной Республики "Восток" Александр Семёнов обратился к украинской стороне с призывом отпустить женщин и детей из Мариуполя и не прятаться за их спинами.

"Я хотел бы обратиться к тем, кто находится в Мариуполе, бойцам полка "Азов", нацбатов и ВСУ... проявите себя как достойные воины, не прячьтесь за женщин и детей, отпустите их", — приводит его слова РИА "Новости".

Семёнов также заявил о готовности выйти с украинскими боевиками на прямой диалог и обеспечить безопасный коридор из Мариуполя в сторону Новоазовска.

Украинские националисты размещают огневые точки в домах с надписями "Не стреляйте — дети!"
Украинские националисты размещают огневые точки в домах с надписями "Не стреляйте — дети!"

Как уже писал Лайф, ранее российская сторона объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Getty Images / Anastasia Vlasova

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar