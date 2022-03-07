"Трактор" вслед за ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Челябинский "Трактор" одержал победу в матче против нижнекамского "Нефтехимика" и выиграл серию первого раунда плей-офф со счётом 4:0.

Очередной матч завершился со счётом 3:2 в пользу уральцев. В составе "Трактора" шайбами отметились Сергей Телегин, Томаш Гика и Андрей Стась. У проигравших отличились Марат Хайруллин и Денис Вихарев.