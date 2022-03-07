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7 марта, 16:35

"Трактор" вслед за ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Уральский коллектив, так же как и столичный, сумел справиться с соперником за четыре игры.

Челябинский "Трактор" одержал победу в матче против нижнекамского "Нефтехимика" и выиграл серию первого раунда плей-офф со счётом 4:0.

Очередной матч завершился со счётом 3:2 в пользу уральцев. В составе "Трактора" шайбами отметились Сергей Телегин, Томаш Гика и Андрей Стась. У проигравших отличились Марат Хайруллин и Денис Вихарев.

ЦСКА в четвёртый раз переиграл "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ЦСКА в четвёртый раз переиграл "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Добавим, что "Трактор" стал вторым клубом после ЦСКА, который сумел выйти в следующую стадию Кубка Гагарина.

Шамиль Гаджиев

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