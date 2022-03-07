НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 16:31

ЦСКА в четвёртый раз переиграл "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Любопытно, что в прошлом году для выявления сильнейшего командам пришлось провести все семь матчей.

Московский ЦСКА стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ текущего сезона, в четвёртый раз обыграв ярославский "Локомотив" — 4:1.

Шайбами в составе красно-синих отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. У "Локомотива" автором единственного гола стал Егор Коршков.

"Металлург" разгромил "Барыс" и одержал третью победу в плей-офф КХЛ

"Металлург" разгромил "Барыс" и одержал третью победу в плей-офф КХЛ

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:0 и прошёл в следующий раунд. Добавим, что в прошлом сезоне команды провели между собой все семь матчей в серии.

Обложка ©

ХК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1