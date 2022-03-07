ЦСКА в четвёртый раз переиграл "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Шайбами в составе красно-синих отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. У "Локомотива" автором единственного гола стал Егор Коршков.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:0 и прошёл в следующий раунд. Добавим, что в прошлом сезоне команды провели между собой все семь матчей в серии.