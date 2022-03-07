ЦСКА в четвёртый раз переиграл "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Любопытно, что в прошлом году для выявления сильнейшего командам пришлось провести все семь матчей.
Московский ЦСКА стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ текущего сезона, в четвёртый раз обыграв ярославский "Локомотив" — 4:1.
Шайбами в составе красно-синих отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. У "Локомотива" автором единственного гола стал Егор Коршков.
Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:0 и прошёл в следующий раунд. Добавим, что в прошлом сезоне команды провели между собой все семь матчей в серии.
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