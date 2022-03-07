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7 марта, 13:48

"Металлург" разгромил "Барыс" и одержал третью победу в плей-офф КХЛ

Уральцам до выхода в следующую стадию осталось одержать одну победу. Произойти это может уже 9 марта.

Магнитогорский "Металлург" одержал третью победу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в серии с "Барысом". Встреча в Нур-Султане завершилась со счётом 5:2 в пользу "сталеваров".

Главным героем встречи стал Денис Зернов, который оформил хет-трик. Ещё по шайбе в составе "Металлурга" забросили Григорий Дронов и Линус Виделль. У проигравших голы забили Линден Вей и Якоб Берглунд.

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Таким образом, счёт в серии стал 3:1. Уже 9 марта "Металлург" может одержать четвёртую победу и выйти в следующий раунд Кубка Гагарина.

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ХК "Барыс"

Шамиль Гаджиев

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