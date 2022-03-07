"Металлург" разгромил "Барыс" и одержал третью победу в плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" одержал третью победу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в серии с "Барысом". Встреча в Нур-Султане завершилась со счётом 5:2 в пользу "сталеваров".

Главным героем встречи стал Денис Зернов, который оформил хет-трик. Ещё по шайбе в составе "Металлурга" забросили Григорий Дронов и Линус Виделль. У проигравших голы забили Линден Вей и Якоб Берглунд.