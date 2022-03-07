Трасс заявила об отъезде посла Британии с Украины

Ранее сообщалось, что из-за высокого риска британские дипломаты не смогут более оказывать консульскую помощь на территории Незалежной.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что послу Соединённого Королевства на Украине Мелинде Симмонс пришлось покинуть страну из-за сложной ситуации с безопасностью на территории государства.