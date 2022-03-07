Трасс заявила об отъезде посла Британии с Украины
Ранее сообщалось, что из-за высокого риска британские дипломаты не смогут более оказывать консульскую помощь на территории Незалежной.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что послу Соединённого Королевства на Украине Мелинде Симмонс пришлось покинуть страну из-за сложной ситуации с безопасностью на территории государства.
"Наш посол покинул Украину из-за серьёзной ситуации с безопасностью", — заявила Лиз Трасс в ходе выступления на заседании парламентского комитета палаты общин.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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