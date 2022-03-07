"Сами наказываем себя": Французы пришли в ярость из-за последствий антироссийских санкций

Читатели французского издания гневно отреагировали на рост цен в стране и связали это с санкционной войной Запада против Москвы.

Читатели газеты Le Figaro нашли виноватого в ухудшении качества своей жизни. И это французские власти. Свои гневные комментарии пользователи оставили под статьёй, где рост цен во Франции, в том числе на бензин, автор объясняет геополитической ситуацией и антироссийскими санкциями.

Так, может, не стоит присоединяться к этим самым санкциям, негодуют французы. Они обратили внимание, что рестрикции вводятся против России, но рикошетом достаётся обычным европейцам. "Мы сами наказываем себя санкциями", — возмутился один из читателей.

"С таким правительством нам нужно учиться меньше пользоваться своими автомобилями, меньше отапливать свои дома", — написал с сарказмом другой комментатор .

Французские читатели задались вопросом, "каково с такими ценами жить миллионам сограждан, которые еле сводят концы с концами". Ведь, как оказалось, в итоге все пострадали от подобных ограничений в отношении России.