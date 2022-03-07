Шольц объяснил отказ ЕС ввести санкции против энергосектора России

Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России, поскольку их не заменить в одночасье. Было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области и параллельно искать им альтернативы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнёрами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", — приводит слова канцлера пресс-служба кабмина Германии.

Шольц признал, что сейчас просто нет другого способа обеспечить энергопоставки в Европу для производства тепла, для транспорта, электроснабжения и промышленности. Он подчеркнул, что отказ от санкций в этой сфере важен для обеспечения повседневной жизни жителей ЕС. Вместе с тем канцлер назвал цель рестрикций — нужно "сильно ударить по России".