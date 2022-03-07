Вучич: Позиция Сербии по отказу от антироссийских санкций остаётся неизменной

При этом он отметил, что кризис из-за военной "Операции Z" драматично отражается и на его стране, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение страны об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада из-за Украины, несмотря на внешнеполитическое давление, остаётся неизменным.

"Что касается санкций, мы своё решение приняли и показали. А как и насколько это тяжело на ежедневном уровне, об этом не хочу говорить. И это не дело и забота обычных людей, не хочу их нагружать нашей работой", — заявил он журналистам.

По его словам, кризис из-за российской военной "Операции Z" на Украине драматично отражается и на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением. Кроме того, он сообщил, что Белград поддержал 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине (те, что не предполагают санкции) и не планирует отчуждать имущество компаний РФ в стране.