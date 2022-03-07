Путин призвал Евросоюз оказать давление на Украину

Также в ходе беседы глава государства дал оценку ходу переговоров с представителями Незалежной.

Президент РФ Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что российская сторона уже несколько раз объявляла режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам на Украине, однако украинские нацбатальоны препятствуют этому. Он призвал ЕС вмешаться и оказать давление на Киев.

"Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право", — говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина с Мишелем.