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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 13:54
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Путин призвал Евросоюз оказать давление на Украину

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Также в ходе беседы глава государства дал оценку ходу переговоров с представителями Незалежной.

Президент РФ Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что российская сторона уже несколько раз объявляла режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам на Украине, однако украинские нацбатальоны препятствуют этому. Он призвал ЕС вмешаться и оказать давление на Киев.

"Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право", — говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина с Мишелем.

Также в ходе беседы глава государства дал оценку ходу переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Александр Юнашев
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