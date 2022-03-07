Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение"
Украина должна изменить конституцию, отказаться от вступления в альянсы, признать Крым частью России, а ДНР и ЛНР независимыми.
Россия остановит спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации, когда Киев согласится на все условия Кремля. Тогда всё "прекратится через мгновение". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Reuters.
"Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы закончим это. Но главное условие, что Украина прекращает свои военные действия. Они должны прекратить свои военные действия, и тогда никто не будет стрелять", — уточнил он.
Ни о каком завершении спецоперации не может идти речи, пока Украина не согласится на внесение поправок в конституцию с отказом от вступления в какой-либо блок, не признает Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. Песков напомнил, что украинской стороне уже было сказано, что "это может быть остановлено в любой момент".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Михаил Джапаридзе