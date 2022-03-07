Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение"

Украина должна изменить конституцию, отказаться от вступления в альянсы, признать Крым частью России, а ДНР и ЛНР независимыми.

Россия остановит спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации, когда Киев согласится на все условия Кремля. Тогда всё "прекратится через мгновение". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Reuters.

"Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы закончим это. Но главное условие, что Украина прекращает свои военные действия. Они должны прекратить свои военные действия, и тогда никто не будет стрелять", — уточнил он.