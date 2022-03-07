Минобороны РФ: Украина не выполнила ни одно условие по открытию гумкоридоров
В ведомстве отметили, что Россия данные договорённости выполняет. Однако украинские националисты не дают мирным жителям покинуть города.
Украина не сделала ничего для открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, желающих покинуть территорию боевых действий. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", — подчеркнул он.
Мизинцев добавил, что, по имеющейся информации, украинские националисты не выпускают мирных граждан, в том числе иностранцев, и фактически держат их заложниками.
Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
Getty Images / Anastasia Vlasova