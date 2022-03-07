Минобороны РФ: Украина не выполнила ни одно условие по открытию гумкоридоров

В ведомстве отметили, что Россия данные договорённости выполняет. Однако украинские националисты не дают мирным жителям покинуть города.

Украина не сделала ничего для открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, желающих покинуть территорию боевых действий. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", — подчеркнул он.