Представители Минобороны РФ и ООН обсудили ситуацию на Украине

Встреча состоялась в Москве после телефонных договорённостей Шойгу и Гутерриша. Стороны смогли обозначить свои позиции по озвученному вопросу и найти алгоритм взаимодействия.

В Москве состоялась первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН по гуманитарной ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом рассказали в самом военном ведомстве. Стороны обсудили алгоритм действий при решении гуманитарных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР.