Представители Минобороны РФ и ООН обсудили ситуацию на Украине
Встреча состоялась в Москве после телефонных договорённостей Шойгу и Гутерриша. Стороны смогли обозначить свои позиции по озвученному вопросу и найти алгоритм взаимодействия.
В Москве состоялась первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН по гуманитарной ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом рассказали в самом военном ведомстве. Стороны обсудили алгоритм действий при решении гуманитарных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР.
"В соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, 7 марта в Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединённых Наций", — уточнили в Минобороны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Фадеичев