Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов

От коронавируса в мире умерло уже более шести миллионов человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

По его данным, число смертей составляет уже 6 000 097. При этом всего с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражения инфекцией.