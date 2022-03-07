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7 марта, 12:36

Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов

Всего же с начала пандемии было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражения инфекцией.

От коронавируса в мире умерло уже более шести миллионов человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

По его данным, число смертей составляет уже 6 000 097. При этом всего с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражения инфекцией.

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Также Лайф писал, что в России за сутки госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом. За это же время врачи выписали из больниц в связи с выздоровлением 122 619 инфицированных.

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Pexels

Николь Вербер
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